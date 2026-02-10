Carew e la seconda vita da attore: "Vorrei essere un killer in un film di James Bond"

Per i tifosi di lungo corso del Lione, il nome di John Carew evoca ancora potenza fisica e gol pesanti. L’ex attaccante norvegese, esploso al Valencia e passato anche per Roma e Beşiktaş, arrivò a Lione nel 2005 in una squadra che dominava il calcio francese. La sua avventura durò poco più di una stagione, ma lasciò il segno: 17 reti e 4 assist in 53 presenze prima del trasferimento all’Aston Villa nel gennaio 2007.

Ritiratosi nel 2012, Carew ha oggi 46 anni ed è tornato sotto i riflettori per un motivo del tutto diverso: la recitazione. Da diversi anni, infatti, l’ex centravanti ha intrapreso una carriera davanti alle telecamere, partecipando a serie televisive e produzioni cinematografiche internazionali. Tra queste spicca Maleficent: Mistress of Evil (2019), dove ha condiviso il set con star del calibro di Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer. Un’esperienza che Carew ha definito formativa, sottolineando quanto anche i ruoli minori richiedano concentrazione, pazienza e capacità di osservazione.

La passione per la recitazione nasce già durante gli ultimi anni da calciatore, quando iniziò a seguire lezioni private di teatro a Londra. Solo dopo il ritiro, però, ha potuto dedicarsi completamente a questo nuovo percorso, incompatibile con i ritmi del calcio professionistico. Il suo cammino non è stato privo di ombre: nel 2022 Carew è stato condannato a 14 mesi di carcere per evasione fiscale, una parentesi che oggi preferisce lasciarsi alle spalle. Ora guarda avanti, forte del successo della serie Netflix Home for Christmas, e sogna un ruolo iconico: "Vorrei interpretare un killer silenzioso in un film di James Bond". Un obiettivo ambizioso, ma in linea con una seconda vita che continua a sorprendere.