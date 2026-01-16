Mourinho non molla il campionato: "L'obiettivo è andare a caccia di chi ci sta davanti"

José Mourinho ha parlato in vista della sfida tra Rio Ave e Benfica, valida per la 18ª giornata di campionato e in programma domani alle 20.30. Il tema principale è stato quello legato alle ambizioni in classifica. Mourinho non nasconde l’obiettivo: "La squadra è motivata per andare a caccia delle due formazioni che ci precedono. Veniamo da una prestazione molto positiva, al netto del risultato, e la delusione si sta trasformando in energia". Dopo il pareggio di Braga, l’allenatore vuole tornare subito alla vittoria nonostante il calendario fitto e i viaggi ravvicinati.

Ampio spazio anche all’analisi del Rio Ave, avversario che Mourinho considera tutt’altro che semplice: "È una squadra tranquilla, ben posizionata in classifica, che guarda più in alto che in basso. È molto fisica, con attaccanti di qualità e giocatori rapidi. Difende spesso con una linea a cinque e riparte con grande pericolosità. Ha tutti gli argomenti per metterci in difficoltà".

Infine, l’aggiornamento sulle condizioni di Richard Rios. Non arrivano buone notizie: "Non sta bene. È una lesione difficile da prevedere nei tempi di recupero. La scelta di evitare l’intervento chirurgico richiede pazienza e lavoro per rinforzare la zona. Posso dire con certezza che nei prossimi dieci giorni sarà completamente fuori".