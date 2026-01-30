Muller: "La Germania ha tanti talenti, ma non è pronta per vincere il Mondiale"

La nuova vita nordamericana di Thomas Müller procede a ritmo sostenuto. Da quando si è trasferito ai Vancouver Whitecaps, il 36enne tedesco ha avuto un impatto immediato sul campionato, firmando 8 gol e 3 assist in 12 presenze e contribuendo al secondo posto della squadra in MLS. Numeri che certificano una condizione ancora brillante, nonostante il cambio di continente.

Intervistato da Sky Deutschland, il campione del mondo 2014 ha però spostato l’attenzione sulla Nazionale e sulle prospettive in vista della prossima Coppa del Mondo nelle Americhe. Müller ha elogiato i giovani più rappresentativi: “Giocatori come Musiala, Wirtz – non posso elencarli tutti, anche Woltemade – sono giocatori incredibilmente talentuosi, brillanti nelle loro azioni, che possono già essere decisivi”.

Allo stesso tempo, l’ex Bayern ha invitato alla cautela: “Ma non credo ancora che siano veramente pronti per il titolo. Abbiamo il potenziale per battere chiunque, ma anche il potenziale per perdere contro chiunque. Questa è la mia sensazione”. Secondo Müller, il salto di qualità passerà dalla continuità ai massimi livelli: “Speriamo che non avremo solo giocatori con alto potenziale, ma anche figure chiave nei migliori club internazionali, come Kimmich al Bayern o Rüdiger al Real Madrid”. Un messaggio chiaro: talento sì, ma serve stabilità.