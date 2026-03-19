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Liverpool-PSG, la rivincita è servita. Slot: "L'anno scorso surclassati a Parigi"

Liverpool-PSG, la rivincita è servita. Slot: "L'anno scorso surclassati a Parigi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 08:41Calcio estero
Daniele Najjar

La rivincita è servita. La scorsa Champions League del Paris Saint-Germain è nata soprattutto in una doppia sfida agli ottavi di finale, soffertissima ad Anfield, contro il Liverpool, quando fu decisivo un Donnarumma in formato supereroe per decretare il passaggio del turno dei parigini. I quarti di finale di questa edizione ripropongono la stessa sfida.

Il tecnico dei Reds, Arne Slot, ha dichiarato a TNT Sports: "La scorsa stagione siamo stati completamente surclassati in trasferta e poi abbiamo perso ai rigori. Loro non hanno abbassato il livello, ma dopo stasera non saranno contenti di giocare contro di noi".

Sulla partita vinta contro il Galatasaray: "Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo giocato e il pressing, così come la reazione dei tifosi quando il Galatasaray ha cercato di fare quello che mi aspettavo, ovvero buttarsi a terra e cercare di spezzare il ritmo. L'unica lamentela è che in tutta la stagione abbiamo avuto tante occasioni in cui non siamo riusciti a segnare, questo è l'unico aspetto negativo".

Poi ha aggiunto: "L'aspetto positivo è che abbiamo avuto dei buoni ritmi, alternati a momenti di dieci minuti in cui di solito abbiamo dato all'altra squadra l'occasione di segnare, ma oggi non è entrato nulla, non credo che abbiano avuto alcuna possibilità. Abbiamo continuato a creare e a creare. È un piacere non subire gol, non abbiamo concesso molte occasioni, ma subiamo gol, mentre stasera non abbiamo concesso nemmeno un'occasione da gol".

Su Mo Salah: "Penso che il fatto che abbia sbagliato il rigore, in un momento difficile, dica molto sulla sua mentalità, visto che poi ha fornito un assist fantastico e il suo gol è semplicemente un suo marchio di fabbrica".

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