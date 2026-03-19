Come va la corsa verso i 1000 gol: Messi fa 900, Cristiano Ronaldo più vicino (ma più 'vecchio')

Nella notte italiana è arrivato il gol numero 900 nella carriera di Leo Messi. Il fenomeno argentino ha aperto, con un preciso sinistro dal cuore dell'area di rigore e in mezzo a due avversari, la sfida nella quale l'Inter Miami ha abbandonato la Concacaf Champions Cup contro il Nashville (che è avanzato ai quarti per la regola del gol in trasferta: 0-0 all'andata, 1-1 al ritorno).

Un traguardo storico, la Pulga si avvicina dunque alla cifra impossibile dei 1000 gol rispondendo a colpo su colpo all'eterno rivale Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha centrato la quota di 965 reti di recente, anche se al momento si è dovuto fermare per infortunio. A Messi sono servite 1142 partite per raggiungere i 900 gol, a Cristiano 1236.

Nella corsa fra i due va considerato il fattore dell'età: Cristiano Ronaldo ha compiuto 41 anni il 5 febbraio, Messi ne compirà 39 il 24 giugno. L'argentino ha un contratto fino al 31 dicembre 2028 con l'Inter Miami (anche se potrebbe presto fare un passaggio verso la sua ex casa, al Newell's Old Boys). Certo, va anche detto che se per CR7 quello delle 1000 reti è un obiettivo dichiarato, l'ex Barcellona non ha mai apertamente ammesso di ambire a tale traguardo, collezionando numeri inarrivabili in termini di assist per i compagni anche in MLS.