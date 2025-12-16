Nel nome del padre: Enzo Alves, figlio di Marcelo, pronto a esordire con il Real Madrid Castilla

Un cognome leggendario sulle spalle non è un peso, ma un trampolino: Enzo Alves, figlio dell'ex difensore iconico Marcelo, è pronto a fare il suo debutto con il Real Madrid Castilla. Il giovane, che ha appena 16 anni, ha impressionato l'allenatore Álvaro Arbeloa ed è stato convocato per la prima volta nella squadra riserve in vista della sfida di martedì sera contro l'Under 21 del Manchester City nella Premier League International Cup.

La decisione di Arbeloa è stata dettata in parte dalla necessità, come riporta Marca. Il Castilla affronta l'ultima partita del girone in piena emergenza, con ben 16 giocatori indisponibili a causa di infortuni, convocazioni in nazionale, impegni con la prima squadra e la Coppa d'Africa. Le assenze hanno costretto il tecnico a guardare in profondità nel vivaio. In questa lacuna si inserisce Enzo, ancora un giovane del primo anno, ma già considerato uno dei talenti offensivi più brillanti dell'Academy.

La chiamata arriva a pochi giorni dal suo debutto europeo nella UEFA Youth League contro l'Olympiacos, una tappa che ha suggellato un ottimo inizio di stagione con la squadra Juvenil A. Arbeloa conosce bene l'attaccante. È stato l'ex difensore di Real Madrid e Spagna a farlo esordire con la Juvenil A la scorsa stagione e ora potrebbe offrirgli un altro momento decisivo con l'esordio nel Castilla. Insieme a Enzo, sono stati convocati in fretta anche altri giovani come Liberto, Galassi, De Almeida e Lacosta.