Girona, occhi sulla capitale per il nuovo numero uno: piace Fran Gonzalez del Real Madrid
Il Girona è alla ricerca di un nuovo portiere di riserva in seguito alla decisione di Dominik Livakovic di lasciare il club per trovare maggiore continuità altrove, secondo quanto riportato da DefensaCentral.
Il club catalano, attualmente tra i protagonisti della Liga, avrebbe messo gli occhi su Fran Gonzalez, promettente portiere ventenne del Real Madrid. Il giovane estremo difensore è considerato uno dei talenti più brillanti nel settore giovanile dei Blancos e rappresenta l'obiettivo principale per rafforzare la porta del Girona.
