Hasenhüttl nuovo nome per la panchina dell'Augsburg: potrebbe essere l'erede di Wagner
L'Augsburg è ancora alla ricerca di un successore per Sandro Wagner, sollevato dall'incarico di capo allenatore all'inizio di dicembre. Secondo quanto riportato da Bild, Ralph Hasenhüttl figura tra i principali candidati per assumere la guida tecnica della squadra.
L'ultimo incarico del tecnico 58enne è stato alla guida del VfL Wolfsburg, club che lo ha esonerato lo scorso maggio. Nel frattempo, l'Augsburg aveva già annunciato che Manuel Baum resterà allenatore ad interim fino alla pausa invernale, per poi tornare al suo ruolo di responsabile dello sviluppo e dell'innovazione calcistica.
Secondo il quotidiano tedesco, la dirigenza del club di Bundesliga spera di trovare il nuovo allenatore entro e non oltre Natale. Era stato accostato alla panchina anche l'ex tecnico dello Stoccarda, Pellegrino Matarazzo, ma quest'ultimo sembra ora vicino ad accettare l'incarico con il club spagnolo di La Liga, la Real Sociedad.
