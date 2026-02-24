PSG, Luis Enrique pensa al Monaco: "Dovremo sapere come gestire i momenti difficili"

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha presentato il match contro il Monaco in programma domani sera al "Parco dei Principi": "Siamo in una competizione diversa - ha precisato il tecnico della formazione della capitale - ma dopo la partita una squadra verrà eliminata. Sarà complicato perché il Monaco inizierà la partita con un gol di svantaggio.

Dobbiamo sapere che ci saranno momenti difficili. I nostri tifosi lo sanno. Dovremo sapere come gestire questi momenti difficili. Il modo migliore è fare come al solito, cercare di avere il possesso palla e pressare allo stesso modo quando non ce l'abbiamo. Non c'è un risultato da difendere, solo una partita da vincere".

Il pensiero poi è andato anche sulla gara di andata terminata 3-2 in favore dei rossoblù: "Normalmente - ha concluso Luis Enrique - quando ci sono così tante battute d'arresto nei primi venti minuti, finisce in modo disastroso. Ma questa stagione, come la scorsa, abbiamo dimostrato di avere ancora la capacità di superare le avversità. La cosa più importante è sapere come gestire il nostro gioco. L'approccio migliore per mercoledì è giocare la partita come se fosse la prima. Vogliamo vincere la partita e meritiamo di vincerla".