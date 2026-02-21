Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Manchester City si porta a un passo dall'Arsenal in vetta alla Premier: 2-1 al Newcastle

Il Manchester City si porta a un passo dall'Arsenal in vetta alla Premier: 2-1 al Newcastle
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:57Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Basta una doppietta di O'Reilly al Manchester City per superare il Newcastle e portarsi a -2 dall'Arsenal, accorciando il divario dalla prima della classe. Contro i Magpies succede tutto nel primo tempo: la doppietta di O'Reilly e la rete in mezzo di Hall per i bianconeri. Nella ripresa i Citizens vanno vicini al tris, ma il risultato rimane lo stesso: finisce 2-1 all'Etihad Stadium.

Il programma della 27^ giornata

Sabato 21 febbraio
Aston Villa - Leeds 1-1
Brentford - Brighton 0-2
Chelsea - Burnley 1-1
West Ham - Bournemouth 0-0
Manchester City - Newcastle United 2-1

Domenica 22 febbraio
Crystal Palace - Wolverhampton ore 15:00
Nottingham Forest - Liverpool ore 15:00
Sunderland - Fulham ore 15:00
Tottenham - Arsenal ore 17:30

Lunedì 23 febbraio
Everton - Manchester United ore 21:00

Questa la classifica di Premier League
Arsenal — 58 punti (27 partite giocate)
Manchester City — 56 (27)
Aston Villa — 51 (27)
Manchester United — 45 (27)
Chelsea — 45 (27)
Liverpool — 42 (26)
Brentford — 40 (27)
Bournemouth — 38 (27)
Everton — 37 (26)
Newcastle — 36 (26)
Sunderland — 36 (26)
Fulham — 34 (26)
Brighton — 34 (27)
Crystal Palace — 32 (26)
Leeds — 31 (27)
Tottenham — 29 (26)
Nottingham Forest — 27 (26)
West Ham — 25 (27)
Burnley — 19 (27)
Wolverhampton — 10 (27)

