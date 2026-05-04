Neymar irritato da Robinho jr.: sgambetto e schiaffo in allenamento, poi le scuse

Momenti di tensione in casa Santos. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, Neymar avrebbe avuto un duro confronto con il giovane Robinho Jr., talento classe 2006 e figlio dell’ex nazionale Robinho. L’episodio si sarebbe verificato durante una seduta riservata ai giocatori non impiegati nella sfida contro il Palmeiras. Tutto sarebbe nato da un dribbling subito da Neymar, gesto che il numero 10 non avrebbe gradito.

Da lì, la situazione sarebbe degenerata rapidamente: secondo un testimone citato dal media brasiliano, dopo un invito a calmarsi da parte del giovane compagno, Neymar avrebbe reagito facendolo cadere con uno sgambetto e colpendolo con uno schiaffo. Il club ha scelto di non commentare ufficialmente l’accaduto, così come l’entourage del giovane calciatore, ma l’episodio avrebbe creato malumori interni. I familiari di Robinho Jr. avrebbero infatti espresso il proprio disappunto alla dirigenza per il comportamento dell’ex giocatore del Paris Saint-Germain.

Nelle ore successive, Neymar avrebbe incontrato il compagno per chiarire e scusarsi dell’accaduto. La situazione sembrerebbe rientrata, anche alla luce del rapporto stretto tra i due, descritto come simile a quello tra "padrino e figlioccio". Nonostante la polemica, Neymar dovrebbe tornare tra i convocati per la sfida di Copa Sudamericana contro il Club Recoleta, mentre continua la sua corsa contro il tempo in vista del Coppa del Mondo FIFA 2026.