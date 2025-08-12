Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Niente Bologna, Alderete sbarca in Premier: ha firmato con il Sunderland di Xhaka

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 17:26Calcio estero
di Yvonne Alessandro

Era uno dei nomi appuntati sulla lista di obiettivi per la difesa del Bologna, ma alla fine Omar Alderete lascia la Spagna per approdare in Inghilterra. Il centrale paraguaiano (27 presenze in Nazionale maggiore), classe '96, sperimenterà sulla propria pelle e per la prima volta la competizione del calcio inglese, ossia la Premier League: ha firmato un accordo di quattro anni e fino al 2029 con il Sunderland. Il nuovo giocatore dei black cats indosserà la maglia numero 15. Qui ritroverà un giocatore di fama internazionale come Granit Xhaka, che ha lasciato in fretta e furia il Bayer Leverkusen per cambiare aria.

Comunicato ufficiale
"Il Sunderland AFC è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore Omar Alderete, soggetto a ricezione del nulla osta internazionale. Proveniente dal Getafe CF per una cifra non resa nota, il nazionale paraguaiano ha firmato un contratto quadriennale con il club dello Stadium of Light.

Alderete ha collezionato 99 presenze con la maglia degli Azulones durante un periodo di quattro anni allo stadio Coliseum, incluse 36 nella scorsa stagione. Il 28enne ha iniziato la sua carriera in Sud America prima di trasferirsi in Europa nel 2019, vestendo le maglie di FC Basilea, Hertha BSC e Valencia CF

Alderete è cresciuto calcisticamente nel club paraguaiano Cerro Porteño e ha trascorso un periodo in prestito al Gimnasia prima di trasferirsi in Argentina, al Club Atlético Huracán, nel 2019. Un anno dopo è passato al Basilea, dove ha impressionato nella sua unica stagione nella Super League svizzera, venendo anche inserito nella Squadra dell’Anno del campionato. Durante la sua permanenza all’Hertha, ha giocato in prestito con Valencia e Getafe, club che lo ha acquistato a titolo definitivo nel 2023".

Prime parole
Dopo il suo arrivo nel Wearside, Alderete ha dichiarato: "Mi sento benissimo per aver firmato con questa grande squadra, sono davvero felice. Non vedo l’ora di vivere la mia prima esperienza in Premier League, è una grande sfida per me. So che questo è un club storico e, quando mi è stata prospettata questa opportunità, ero entusiasta all’idea di venire qui. È sempre importante avere il supporto dei tifosi, e darò tutto me stesso in campo".

