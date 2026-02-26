Niente box riservato al Bernabeu: Mourinho ha guardato Real-Benfica sul pullman

Sembrava dovesse essere presente in uno dei box riservati del Santiago Bernabeu, ma così non è stato. L'assenza di José Mourinho non è passata inosservata: l’allenatore portoghese - squalificato - non ha potuto assistere dalla tribuna al ritorno del play-off di Champions League tra Real Madrid e Benfica, vinto 2-1 dai blancos, e ha trovato un modo decisamente insolito per seguire la partita.

Secondo quanto rivelato da El Chiringuito de Jugones, Mourinho avrebbe guardato l’incontro direttamente dal pullman del Benfica, parcheggiato all’interno del garage dello Stadio Santiago Bernabéu. Un osservatorio improvvisato, lontano da telecamere e riflettori, in un clima che nei dintorni dell’impianto veniva descritto come piuttosto teso.

Una scena curiosa che ha inevitabilmente fatto discutere, anche perché l’ex tecnico delle merengues è rimasto così ai margini di una sfida decisiva e non ha potuto rivivere l'atmosfera di una grande partita in uno stadio che conosce bene.. In campo, la squadra madrilena - già forte del vantaggio maturato all’andata a Lisbona - ha mostrato maggiore incisività, respingendo i tentativi del Benfica guidato dal suo vice in panchina.