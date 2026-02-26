Akliouche, prestazione super e gol per Deschamps: "Dovevo rispondere presente"

Era la partita da non sbagliare e Maghnès Akliouche l’ha interpretata nel modo migliore possibile. Al Parc des Princes, il talento del Monaco è stato il più brillante dei suoi nel match di ritorno dei playoff di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Nel 3-5-2 disegnato da Pocognoli per mettere pressione agli avversari fin dall'inizio, il 23enne ha acceso la manovra con qualità e personalità. Già nei primi minuti ha mandato in tilt la retroguardia parigina, servendo a Coulibaly un pallone d’oro poi sprecato. Tecnica pulita, giocate rapide nello stretto, letture intelligenti per eludere la pressione: Akliouche è stato dentro tutte le azioni pericolose del primo tempo, alternando inserimenti senza palla a preziose discese per dare respiro alla squadra.

Il premio è arrivato allo scadere della prima frazione: imbucata di Coulibaly, controllo e sinistro piazzato che ha colpito il palo prima di infilarsi alle spalle di Safonov. Fino all’espulsione dello stesso Coulibaly, intorno all’ora di gioco, la sua è stata una prova quasi perfetta, utile anche a spegnere le critiche emerse nelle ultime settimane.

"Era pronto a mettersi al servizio della squadra - ha spiegato il tecnico belga -. Sa che partite così lo stimolano e ha dimostrato di poter essere decisivo". Lo stesso Akliouche non ha nascosto un filo di amarezza: "C’è frustrazione. Avevo libertà di movimento e credo si sia visto. So che in questi match i giocatori importanti devono rispondere presente". Sugli appunti ricevuti, replica con maturità: "Anche senza cercarle, le critiche arrivano. Io voglio migliorare ogni giorno". Sugli spalti era presente anche Guy Stéphan, vice di Didier Deschamps in nazionale. In vista del Mondiale 2026, il messaggio è chiaro: Akliouche c’è. Ora la decisione spetta al CT.