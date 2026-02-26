Luis Enrique: "Calendario Champions incredibile, ora siamo la squadra più pronta"

Il Paris Saint-Germain soffre, rischia e trema fino all’ultimo secondo, ma stacca comunque il pass per gli ottavi di Champions League. Il 2-2 contro il Monaco al Parc des Princes basta ai campioni d’Europa in carica per andare avanti, in virtù del 3-2 dell'andata.

Sotto 1-0 all’intervallo, i parigini hanno cambiato marcia nella ripresa, approfittando dell’espulsione di Mamadou Coulibaly e trovando prima il pari con Marquinhos, poi il sorpasso con Kvaratskhelia. Quando la gara sembrava in controllo, il gol nel recupero di Jordan Teze ha riaperto tutto, restituendo speranze ai monegaschi senza però completare la rimonta.

Nel post-partita, Luis Enrique non ha nascosto un certo disappunto: "Mi è piaciuto quello che ho visto? No. Ma questo è il calcio. Abbiamo avuto un calendario incredibile nella fase a gironi, poi questi spareggi contro una squadra forte come il Monaco. Nella prima metà siamo stati imprecisi, nella seconda abbiamo controllato e segnato due gol. Peccato per la rete finale, che ha reso tutto pericoloso. Ma siamo felici: per vincere la Champions serve concorrenza e noi siamo esperti a questo livello".

In conferenza stampa il tecnico spagnolo ha rincarato la dose, sottolineando come il PSG abbia affrontato avversari di altissimo livello: "Se c’è una squadra pronta per i prossimi turni, è la nostra. Possiamo migliorare, certo, ma siamo abituati a questo tipo di partite. La prossima volta sarà ancora più facile, con Chelsea o Barcellona, no?". Il sorteggio degli ottavi è in programma venerdì 27 febbraio alla UEFA, a Nyon. Il PSG, tra dubbi e certezze, si dice pronto.