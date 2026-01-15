Niente Serie A per Satriano. Il Getafe sorpassa tutti ed è pronto a chiudere per l'attaccante

Il futuro di Martin Satriano sembra sempre più lontano da Lione, ma non in Serie A. Dopo le indiscrezioni su un possibile approdo dell'attaccante in Italia, con Torino, Parma e Verona alla finestra, la situazione ha subito una netta accelerata nella serata di oggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca l’attaccante uruguaiano è vicino a trasferirsi al Getafe con la formula del prestito.

L’Olympique Lione, che non ha ancora esercitato l’opzione di riscatto da 5 milioni di euro prevista dall’accordo con il Lens, avrebbe dato il proprio assenso a un prestito con opzione di acquisto. Una soluzione che consentirebbe al club francese di alleggerire la rosa e al tempo stesso offrire a Satriano una nuova opportunità per rilanciarsi.

Per il centravanti classe 2000 si tratterebbe di una chance importante per trovare continuità e minutaggio, soprattutto dopo l’arrivo di Endrick, che ha ridotto ulteriormente il suo spazio nelle rotazioni offensive del Lione. Dal canto suo, il Getafe valuta l’operazione con interesse, anche se resta da risolvere qualche nodo legato al monte ingaggi. Qualora il club spagnolo riuscisse a liberare spazio salariale, l’intesa potrebbe essere raggiunta in tempi molto brevi, aprendo così a un trasferimento imminente.