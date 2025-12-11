Nigeria, i convocati definitivi per la Coppa d'Africa: out Okoye, ci sono Lookman e Dele-Bashiru
Il CT della Nigeria, Eric Chelle, ha pubblicato la lista definitiva dei convocati per la Coppa d'Africa. L'elenco comprende giocatori del calibro di Victor Osimhen e Ademola Lookman, così come Fisayo Dele-Bashiru
La Coppa d'Africa 2025 inizierà alla fine di questo mese e terminerà a gennaio 2026.
Elenco completo delle Super Eagles:
Portieri: Stanley Nwabali, Amas Obasogie, Francis Uzoho
Difensori: Calvin Bassey, Zaidu Sanusi, Semi Ajayi, Bright Osayi-Samuel, Bruno Onyemaechi, Igoh Ogbu, Chidozie Awaziem, Ryan Alebiosu
Centrocampisti: Alex Iwobi, Frank Onyeka, Wilfred Ndidi, Fisayo Dele-Bashiru, Raphael Onyedika, Ebenezer Akinsanmiro, Tochukwu Nnadi, Usman Muhammed
Attaccanti: Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Victor Osimhen, Moses Simon, Cyriel Dessers, Paul Onuachu, Salim Fago, Akor Adams, Chidera Ejuke