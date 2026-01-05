Nigeria-Mozambico, le formazioni ufficiali: Lookman non si tocca, fuori tre italiani
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Nigeria-Mozambico, altro ottavo valido per la Coppa d'Africa 2025 che sfiderà la vincente tra Egitto-Benin. Dalla parte delle Super Eagles ecco Ademola Lookman (Atalanta) dal primo minuto a supporto del tandem offensivo Osimhen-Akor Adams, mentre in panchina figurano due volti della Serie A: Dele-Bashiru della Lazio e dal Pisa Akinsanmiro. Spicca anche la presenza di Chukwueze, in prestito al Fulham con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.
Nigeria (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Bruno; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman, Osimhen, Akor Adams.
A disposizione: Akinsanmiro, Awaziem, Chukwueze, Dele-Bashiru, Ejuke, Lawal, Mohammed, Nnadi, Obasogie, Ogbu, Onauchu, Onyedika, Simon, Uzoho, Zaidu.
Allenatore: Chelle.
Mozambico (4-2-3-1): Siluane; Bruno Langa, Reinildo Mandava, Mexer, Calila, Guimarães, Amade, Domingues, Geny Catamo, Bangal, Witi.
Allenatore: Conde Chiquinho.