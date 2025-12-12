Disastro Nizza in Europa: diciottesima partita di fila senza vittorie, i tifosi disertano lo stadio

Crisi nera per il Nizza, che ha subito il sesto k.o. in altrettante partite di Europa League, sconfitto all’Allianz Riviera da un Braga più solido e più lucido (0-1). In uno stadio quasi vuoto, disertato dai tifosi anche a causa dei disordini degli ultimi giorni, la squadra di Franck Haise ha subito l'ottava battuta d'arresto consecutiva tra tutte le competizioni, prolungando una serie negativa ormai storica: con diciotto incontri europei senza vittoria, il club detiene ora il primato francese assoluto.

Consapevole che la qualificazione era ormai irraggiungibile, Haise ha deciso di cambiare profondamente il suo undici, dando spazio a chi potrebbe essere chiamato in causa durante la Coppa d’Africa. Maxime Dupé è stato preferito tra i pali e ha subito dovuto mettersi in evidenza, opponendosi a un tiro velenoso di Amine El-Ouazzani (14’) e osservando poi il marocchino lambire il palo (18’). Nulla ha potuto però sul gol che ha deciso il match: Pau Victor ha insaccato da distanza ravvicinata il servizio di Victor Gomez, agevolato dal velo intelligente di El-Ouazzani (28’).

Nel secondo tempo il Nizza ha mostrato un atteggiamento migliore, sfiorando più volte il pareggio. Hornicek ha negato il gol a Kevin Carlos con un grande intervento (35’), si è opposto ancora allo spagnolo dopo l’intervallo (53’) e ha respinto anche la conclusione insidiosa di Isak Jansson (59’). L’ultima occasione è arrivata dai piedi di Mohamed-Ali Cho, impreciso al momento decisivo (83’). I rossoneri restano ultimi e senza punti, con una situazione ambientale complicatissima: un tunnel che sembra non avere fine.