Nizza, l'episodio di violenza subito da Boga e Moffi potrebbe finire nel tribunale del lavoro

La controversia tra il Nizza e Jeremie Boga e Terem Moffi è tutt’altro che risolta. Convocato quest'oggi davanti alla commissione legale della LFP per un tentativo di conciliazione legato alle richieste di risoluzione contrattuale presentate dai due giocatori, il club della Costa Azzurra non è riuscito a trovare un punto d’incontro con le altre parti coinvolte.

Secondo quanto riportato da Nice Matin, i dirigenti nizzardi ritengono di non aver commesso alcuna irregolarità nella gestione della vicenda. Nel corso delle discussioni, il club avrebbe avanzato diverse soluzioni per chiudere il dossier, tra cui un prestito o una cessione definitiva dei due calciatori, nel tentativo di disinnescare il conflitto senza arrivare allo scontro legale. Proposte che, tuttavia, si legge, non hanno convinto né Boga né Moffi, facendo naufragare il tentativo di accordo. Alla luce di questo fallimento, l’ipotesi di un ricorso alle vie giudiziarie appare ora sempre più concreta, con il rischio di una lunga battaglia legale tra le parti.

Ricordiamo che i due attaccanti sono in malattia dall’inizio di dicembre, in seguito agli episodi di violenza subiti al loro rientro dalla trasferta di Lorient lo scorso 30 novembre. Un evento che ha aggravato ulteriormente un clima già teso all’interno del club e che potrebbe avere conseguenze significative sul piano sportivo e giuridico nelle prossime settimane.