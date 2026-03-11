Borussia Dortmund, scatto sui rinnovi: in arrivo la firma di Nmecha per eludere il pressing del City
Notizia importante in casa Borussia Dortmund, club che ha già annunciato possibile ripercussioni sui margini operativi sul calciomercato della prossima estate vista l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Atalanta.
Il club giallonero si sta così muovendo con forza sui rinnovi di contratto di quei giocatori che potrebbero finire nel mirino di altri top club europei. E secondo Sky Sport nella sua versione tedesca il ds Sebastian Kehl in queste ore ha raggiunto un accordo di base per il prolungamento di Felix Nmecha: il centrocampista classe 2000, obiettivo fra le altre del Manchester City, prolungherà dal 2028 al 2030, diventando al contempo il giocatore più pagato dell'intera rosa giallonera.
Borussia Dortmund, scatto sui rinnovi: in arrivo la firma di Nmecha per eludere il pressing del City
