"Non siamo kamikaze": Xabi Alonso esclude Mbappé in campo con una infiltrazione nel Clasico

"Far giocare Mbappé nel Clasico con una infiltrazione? È una decisione che dobbiamo prendere con il giocatore, lo staff tecnico e i medici. Dobbiamo sempre valutare i rischi, ma non siamo dei kamikaze": così il tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso, nella conferenza stampa che precede la sfida al Barcellona, in programma nella finale di Supercoppa spagnola.

"Kylian si sente molto meglio" - ha aggiunto l'allenatore - "si è unito a noi ieri (venerdì), questo pomeriggio si allenerà con la squadra e poi avremo tutte le informazioni per valutare insieme le sue possibilità di giocare. Che sia dall'inizio o a gara in corso", ha spiegato.

L'attaccante francese si è fermato, prima del derby contro l'Atletico Madrid, per un problema al ginocchio sinistro, saltando la gara contro i Colchoneros. Insomma, il Real Madrid non vuole ricorrere a soluzioni che potrebbero rimettere in piedi nell'immediato l'ex Campione del Mondo, ma avere effetti dannosi nel lungo termine per la sua salute, come un'infiltrazione. L'allenatore avversario, Flick, ha detto su di lui: "In questo momento Mbappé è il miglior attaccante (del mondo), segna molti gol ed è un giocatore di livello mondiale. È un giocatore fantastico, è davvero eccellente quando ha spazio dietro all'ultima linea di difesa".