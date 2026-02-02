City infuriato con gli arbitri. Rodri: "La Premier vuole che vinca l'Arsenal, è stanca di noi"

Momento di frustrazione per il Manchester City dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Tottenham, che complica ulteriormente la corsa al titolo di Premier League. I Citizens erano passati in vantaggio grazie ai gol di Rayan Cherki e Antoine Semenyo, ma Dominic Solanke ha ribaltato la partita nella ripresa con una doppietta, conquistando il pari per gli Spurs. Un risultato che ha fatto infuriare la squadra di Pep Guardiola, convinta che il gol del pareggio fosse viziato da un fallo su Marc Guehi non rilevato dalla VAR.

Pep Guardiola ha espresso tutta la sua esasperazione: "Ricominciamo… Marc ha il pallone, viene falciato alle spalle, eppure è gol. Non sono io l’arbitro... La Premier League è affascinante". Ma a sorprendere sono state le parole di Rodri, vincitore del Pallone d’Oro 2024, che ha sollevato sospetti sul campionato inglese: "Ha dato un calcio alla gamba di Marc, è evidente. Non è solo di oggi, sono due o tre partite di fila. Sinceramente non capisco perché… Credo che la Premier League voglia che l’Arsenal vinca il titolo quest’anno, forse stanca di vedere il City trionfare quasi sempre negli ultimi dieci anni. L’arbitro deve essere neutro: così non è giusto".

Il pareggio costa caro al City, ora distante sei punti dall’Arsenal. Gli uomini di Guardiola devono già pensare alla prossima sfida sul campo del Liverpool, ma resta la sensazione che errori arbitrali e decisioni controverse stiano complicando la rincorsa dei Citizens al nono titolo dal 2012. Tra rabbia, polemiche e rimpianti, il campionato inglese si conferma imprevedibile e spettacolare, con Arsenal e Manchester City protagonisti di un duello sempre più acceso.