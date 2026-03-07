Haaland in tribuna per Manchester City-Newcastle: nessun problema fisico, si pensa al Real

L'assenza di Erling Haaland nella sfida di FA Cup contro il Newcastle non è dovuta a un nuovo infortunio, secondo quanto riportato dal Manchester Evening News. Nonostante l'attaccante del Manchester City abbia già saltato diverse partite in questa stagione per problemi di natura fisica — inclusa la gara contro il Leeds United dello scorso fine settimana — la sua esclusione dai convocati per il match odierno avrebbe una motivazione puramente strategica.

Nessun problema fisico, si pensa al Real e alla Champions

Stando alle indiscrezioni giornalistiche, Pep Guardiola avrebbe semplicemente deciso di concedere un turno di riposo totale alla sua stella in vista dell'imminente e cruciale impegno di Champions League contro il Real Madrid. Haaland non figura nemmeno nell'elenco dei sostituti per la sfida contro i Magpies, segno della volontà del tecnico catalano di preservare al massimo la condizione del norvegese per la delicata notte europea.

A guidare l'attacco dei Citizens in questa occasione c'è Omar Marmoush, chiamato a sostituire il numero nove titolare nel cuore del reparto offensivo. La scelta di Guardiola conferma quanto il City consideri prioritaria la sfida contro i Blancos, preferendo non rischiare alcuno sforzo supplementare per il proprio bomber in una fase così densa di impegni decisivi tra coppe nazionali e competizioni continentali.