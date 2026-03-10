Tudor, fiato sul collo per il futuro: Pochettino diretto a Madrid per Atletico-Tottenham

Come se non bastasse la situazione gravosa in Premier League, in sedicesima posizione e solamente ad un punto di distanza dalla zona retrocessione, Igor Tudor deve guardarsi bene le spalle. Arrivato in corsa al Tottenham poco meno di un mese fa, l'ex allenatore della Juventus ha ottenuto solamente 3 sconfitte nelle uniche tre apparizioni sulla panchina degli Spurs e i vertici del club sembrerebbero già sul chi va là qualora dovesse fallire in un periodo concitato come quello attuale.

Stasera la Champions League e il primo incrocio con l'Atletico, poi la trasferta di Anfield contro il Liverpool, il ritorno in casa con i colchoneros e infine la partita casalinga con il Nottingham Forest dal sapore di salvezza. Una serie di quattro incontri che dirà tantissimo del futuro del tecnico croato, nel frattempo però secondo quanto riportato da Sky Sports UK questa sera al Metropolitano per l'andata degli ottavi di finale ci sarà un ospite speciale: Maurizio Pochettino, ex allenatore degli Spurs, filmato su un volo diretto a Madrid per assistere al match.

Ufficiosamente per osservare il centrocampista statunitense Johnny Cardoso in vista dei prossimi Mondiali, come ospite dell'Atletico Madrid. Ma le voci di mercato a questo punto sono impazzite perché negli ultimi mesi il nome di Pochettino era stato accostato ad un clamoroso ritorno al Tottenham già in caso di esonero di Thomas Frank. Oggi, con Tudor al comando, la società di Premier League incrocia le dita per evitare la retrocessione e in estate - solamente dopo la Coppa del Mondo da CT degli Stati Uniti - eventualmente riabbracciare Pochettino. Colui che portò la squadra fino alla finale di Champions League nel 2019, poi persa contro il Liverpool (0-2).