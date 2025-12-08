Crollo in casa contro il Celta, nervosismo e tensioni nello spogliatoio: Xabi a rischio?

Il Real Madrid è tornato a mostrare segnali di crisi. Ieri sera, al Santiago Bernabéu, i Blancos sono stati sconfitti 2-0 dal Celta Vigo, offrendo una prestazione preoccupante e perdendo progressivamente il controllo della partita e dei nervi. Il match è stato segnato da una grande tensione: Alvaro Carreras è stato espulso per aver duramente criticato l’arbitraggio, mentre Endrick ha ricevuto il cartellino rosso per essersi alzato dalla panchina e aver protestato contro il quarto uomo.

Non è mancato nemmeno il coinvolgimento di Dani Carvajal, che nei corridoi dello stadio ha rimproverato l’arbitro: "Avete un livello del genere e poi piangete in conferenza stampa", riporta il referto arbitrale. Secondo fonti de El Chiringuito, all’interno dello spogliatoio ci sarebbero state divisioni tra chi criticava l’arbitraggio e chi riteneva che fosse solo una scusa.

Intanto, nonostante le voci sul suo futuro, Xabi Alonso ha rassicurato tutti in conferenza stampa: "Non ci penso. Penso alla prossima partita contro il Manchester City. Dobbiamo restare uniti e affrontare le sfide insieme. Mi sento in grado di ribaltare la situazione, la Liga è lunga e possiamo farcela". Il rapporto tra l’allenatore e alcuni giocatori resta complicato, in particolare a causa dei frequenti cambi di ruolo. Florentino Pérez, ultimo a lasciare il Bernabéu ieri, potrebbe prendere decisioni drastiche dopo lo scontro di Champions contro il City, ma per ora Alonso resta al suo posto, pronto a guidare il Madrid verso la riscossa.