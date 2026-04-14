Ufficiale Nuovo compagno per Tonali, ma dal 2027: il Newcastle ingaggia un talento ecuadoriano

Il Newcastle ha ufficializzato l’ingaggio di uno dei giovani talenti più promettenti del panorama sudamericano: l’ecuadoriano Johan Martínez, proveniente dall’Independiente del Valle.

L’esterno offensivo, appena 16enne, si unirà ufficialmente ai "Magpies" solo dopo aver compiuto 18 anni, nell’estate del 2027. Nel frattempo continuerà il proprio percorso di crescita in Ecuador, dove il club inglese seguirà da vicino i suoi progressi. Martínez si è già messo in luce a livello giovanile, contribuendo al successo dell’Independiente del Valle nel campionato Under-17 ecuadoriano, conquistato nel dicembre 2025. Le sue prestazioni non sono passate inosservate neanche in ambito internazionale: attualmente è protagonista con la nazionale dell’Ecuador al Campionato Sudamericano Under-17, dove ha segnato nell’ultima sfida contro il Cile, contribuendo alla qualificazione della squadra alle semifinali.

Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo dei bianconeri, Ross Wilson: "Siamo felici di aver superato la concorrenza di diversi top club europei per assicurarci Johan. Scovare e sviluppare giovani di talento è una parte fondamentale della nostra strategia". Wilson ha poi sottolineato il valore del percorso formativo del club ecuadoriano: "L’Independiente del Valle è rinomato per la crescita dei giovani e Johan ha tratto grande beneficio da questo ambiente. Continuerà a svilupparsi lì, mentre noi monitoreremo attentamente la sua evoluzione. Non vediamo l’ora di accoglierlo a Newcastle".