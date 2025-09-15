Ufficiale Nuri Sahin è il nuovo allenatore del Basaksehir: contratto triennale per l’ex Dortmund

Nuri Sahin, ex allenatore del Borussia Dortmund, ha firmato un contratto triennale con il club turco del Başakşehir. "È un giorno speciale per me", ha dichiarato il 37enne in conferenza. Già al suo arrivo ha percepito "quanto sia prezioso questo ambiente, con una bellissima atmosfera familiare, ma allo stesso tempo competitiva e professionale". Şahin ha aggiunto di essere consapevole del lungo percorso da fare, promettendo di dare il massimo per il club.

Il Başakşehir ha accolto ufficialmente il nuovo tecnico con un post sulla piattaforma X, accompagnato da una foto e dalla scritta "Benvenuto". Şahin prende il posto di Çağdaş Atan, il cui contratto era stato risolto di comune accordo. L’ex centrocampista del Borussia Dortmund era rimasto sulla panchina dei gialloneri fino a gennaio di quest’anno, quando fu esonerato dopo la sconfitta per 1-2 contro il Bologna in Champions League. La squadra tedesca stava attraversando una fase negativa e il club decise di interrompere anticipatamente il rapporto con l’allenatore.

Il ritorno in panchina di Sahin rappresenta per lui una nuova sfida internazionale: dopo aver maturato esperienze in Bundesliga sia da giocatore che da tecnico, l’ex centrocampista punta a imprimere il proprio stile al Başakşehir, reduce da stagioni altalenanti e desideroso di tornare a competere per obiettivi importanti.