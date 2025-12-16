Bayern primo con 38 punti, +9 sulla seconda e 51 gol. A Kimmich non basta: "Difendiamo male"

Il centrocampista del Bayern Monaco, Joshua Kimmich, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo la recente tendenza della squadra ad inseguire l'avversario. I bavaresi, infatti, si sono ritrovati in svantaggio in ben sei delle ultime otto partite. Intervistato da Sport BILD, Kimmich ha analizzato lucidamente le aree in cui la squadra deve migliorare (nonostante una classifica che parla di 0 sconfitte e 9 punti di vantaggio sulla seconda dopo 14 partite, ndr):

"Nelle ultime settimane siamo stati molto, molto spesso in svantaggio. Ci sono sempre situazioni che possiamo difendere meglio. Soprattutto i calci piazzati: dobbiamo difenderli meglio. Dobbiamo anche concedere meno occasioni, il che significa meno calci d'angolo, meno calci di punizione, meno rimesse laterali. Dobbiamo assolutamente migliorare su questo aspetto per non ritrovarci in svantaggio così spesso".

Il leader del centrocampo ha poi messo in risalto la difficoltà nel chiudere le partite in anticipo, un tratto distintivo del Bayern di inizio stagione: "Ho anche la sensazione che non riusciamo più a decidere le partite con lo stesso anticipo. All'inizio della stagione avevamo spesso un ampio vantaggio all'intervallo. Ora non ci stiamo riuscendo così spesso. In futuro, dovremo giocare in modo da poter chiudere le partite prima. Se non le decidi, restano semplicemente aperte. E allora tutto è possibile nel calcio, sia con un calcio piazzato, sia con un lancio lungo o un passaggio superbo".