Tutti gli occhi su Atletico Madrid-Barcellona, pure su Julian Alvarez: LaLiga, il programma
Yvonne Alessandro
Il Real Madrid ha dato un segnale fortissimo alla Liga e al Barcellona, come anche ai colchoneros di Simeone, con il 3-0 ai danni del Valencia ieri. Oggi in campo per la 12esima giornata del massimo campionato spagnolo il Betis Siviglia di Pellegrini, nel tentativo di accorciare sull'Atletico Madrid, questa sera al Metropolitano per ospitare il super match contro i blaugrana. Tanta curiosità per vedere Julian Alvarez al duello con quella che sarebbe potuta essere, in estate, la sua nuova squadra, mentre il club madrileno si è fortemente opposto a questa possibilità. Può dare un senso all'inizio di una stagione sottotono il Villarreal, al confronto con il Getafe in lotta per non retrocedere.
Situazione e classifica nella Liga spagnola
Il programma completo della 12^ giornata nella Liga spagnola:
Venerdì 6 novembre
Siviglia - Alaves 0-0
Sabato 7 novembre
Malaga - Racing Santander 1-2
Espanyol - Deportivo A Coruña 0-0
Osasuna - Athletic Club 1-1
Valencia - Real Madrid 0-3
Domenica 8 novembre
Elche - Betis
Real Sociedad - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Levante
Villarreal - Getafe
Atletico Madrid - Barcellona
CLASSIFICA
Barcellona 30 punti (11 partite giocate)
Real Madrid 30 (12)
Atletico Madrid 28 (11)
Betis 23 (11)
Real Sociedad 19 (11)
Siviglia 18 (12)
Athletic Club 16 (11)
Deportivo a Coruña 15 (12)
Racing Santander 14 (12)
Alaves 13 (12)
Villarreal 12 (11)
Celta Vigo 12 (11)
Espanyol 12 (12)
Rayo Vallecano 12 (10)
Getafe 12 (11)
Osasuna 12 (12)
Elche 10 (11)
Levante 10 (11)
Valencia 9 (12)
Malaga 5 (12)