Attenti a Lione e Lilla, il Lens riscatta la figuraccia in Champions? Ligue 1, il programma
Yvonne Alessandro
Il PSG non ha fallito al Parco dei Principi contro il modesto Troyes, oggi però ci sarà l'ultima scorpacciata di partite valide per la 10ma giornata di Ligue 1. Il Lione deve ripartire senza Paulo Fonseca in panchina e dopo l'1-1 con la Real Sociedad strappato in Champions League se intende mantenere il passo spedito per insidiare la corazzata di Luis Enrique.
I Gones sono impegnati nell'ostica trasferta di Brest, mentre il Lilla prima potrebbe anche permettersi il lusso di trovare l'ultimo gradino del podio del massimo campionato francese, in caso di successo sul Rennes. Occhio agli incroci, perché il Marsiglia potrebbe anche scavalcare l'OL battendo sulle tempie di un Lens demolito dal Como in Europa.
La situazione nella Ligue 1 francese
Venerdì 6 novembre
Tolosa - Strasburgo 3-1
Sabato 7 novembre
Auxerre - Paris FC 0-1
Paris Saint-Germain - Troyes 1-0
Domenica 8 novembre
Rennes - Lilla
Angers - Nizza
Brest - Lione
Le Havre - Lorient
Le Mans - Monaco
Lens - Marsiglia
CLASSIFICA
PSG 23 punti (10 partite giocate)
Paris FC 20 (10)
Lilla 18 (9)
Lione 17 (9)
Rennes 16 (9)
Marsiglia 15 (9)
Monaco 15 (9)
Nizza 14 (9)
Lens 13 (9)
Tolosa 13 (10)
Brest 12 (9)
Lorient 12 (9)
Strasburgo 10 (10)
Auxerre 10 (10)
Angers 8 (9)
Troyes 8 (10)
Le Mans 7 (9)
Le Havre 2 (9)