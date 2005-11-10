Vola Mourinho: 8^ vittoria di fila, il Real stende 3-0 il Valencia e aggancia il Barcellona
Daniele Najjar
Successo senza discussione del Real Madrid al Mestalla: 0-3 per i blancos contro il Valencia a firma di Valverde, Guler e Mbappé. La squadra di José Mourinho infila l'ottavo successo consecutivo fra campionato e Champions League e aggancia, almeno per una notte, il Barcellona in vetta alla classifica. Grande protagonista Arda Guler, autore di un gol e un assist. Meraviglioso poi il gol di Valverde.
Domani, domenica 8 novembre, la squadra di Flick se la vedrà con l'Atletico Madrid, in casa dei Colchoneros. Vediamo di seguito la situazione della 12^ giornata in corso di svolgimento nella Liga spagnola e la classifica aggiornata.
Il risultato
Valencia-Real Madrid 0-3
28' Valverde (RM), 36' Guler (RM), 75' Mbappé (RM)
Situazione e classifica nella Liga spagnola
Il programma completo della 12^ giornata nella Liga spagnola:
Venerdì 6 novembre
Siviglia - Alaves 0-0
Sabato 7 novembre
Malaga - Racing Santander 1-2
Espanyol - Deportivo A Coruña 0-0
Osasuna - Athletic Club 1-1
Valencia - Real Madrid 0-3
Domenica 8 novembre
Elche - Betis
Real Sociedad - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Levante
Villarreal - Getafe
Atletico Madrid - Barcellona
CLASSIFICA
Barcellona 30 punti (11 partite giocate)
Real Madrid 30 (12)
Atletico Madrid 28 (11)
Betis 23 (11)
Real Sociedad 19 (11)
Siviglia 18 (12)
Athletic Club 16 (11)
Deportivo a Coruña 15 (12)
Racing Santander 14 (12)
Alaves 13 (12)
Villarreal 12 (11)
Celta Vigo 12 (11)
Espanyol 12 (12)
Rayo Vallecano 12 (10)
Getafe 12 (11)
Osasuna 12 (12)
Elche 10 (11)
Levante 10 (11)
Valencia 9 (12)
Malaga 5 (12)