Il Liverpool punta la top-4, Xabi Alonso e Carrick opposti: Premier League, il programma
Yvonne Alessandro
Tempo degli ultimi verdetti della decima giornata di Premier League. Con l'Arsenal in trionfo a staccare il City sconfitto in classifica, oggi scende in campo il Liverpool in un'emozionante sfida fuori casa con il Crystal Palace, mentre il Brighton delle meraviglie di Hurzeler potrebbe confermare il trend positivo con il Brentford. Chance ghiotta per Xabi Alonso e il Chelsea invece, a -3 dai Seagulls e all'incrocio con l'ultima della massima serie inglese Sunderland, finita per diventare fanalino di coda dopo 5 punti in 9 partite. Infine, occhi e orecchie sul Manchester United: Carrick è sul filo di un rasoio.
La situazione in Premier League
Premier League, il programma della 10^ giornata
Venerdì 6 novembre
Everton-Coventry 3-1
Sabato 7 novembre
Leeds-Tottenham 1-0
Arsenal-Hull 1-0
Fulham-Newcastle 1-1
Nottingham Forest-Manchester City 3-1
Domenica 8 novembre
Brighton-Brentford
Crystal Palace-Liverpool
Ipswich-Bournemouth
Sunderland-Chelsea
Manchester United-Aston Villa
La classifica aggiornata
1. Arsenal 27 punti
2. Manchester City 21
3. Brighton 19
4. Chelsea 16
5. Everton 16
6. Liverpool 15
7. Brentford 14
8. Leeds 14
9. Bournemouth 12
10. Tottenham 12
11. Newcastle 12
12. Aston Villa 12
13. Hull 11
14. Ipswich 11
15. Fulham 10
16. Coventry 9
17. Nottingham Forest 9
18. Manchester United 7
18. Crystal Palace 7
20. Sunderland 5