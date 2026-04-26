FA Cup, le formazioni di Chelsea-Leeds. Per i Blues è la prima uscita dopo l'esonero di Rosenior
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Queste le formazioni ufficiali di Chelsea-Leeds, semifinale di FA Cup. Per i Blues è la prima uscita ufficiale dopo l'esonero di Liam Rosenior: in panchina c'è Calum McFarlane, promosso come traghettatore fino al termine dell’annata.
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Delap.
Leeds (3-4-2-1): Perri; Struijk, Bijol, Rodon; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin.
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