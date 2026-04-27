Chelsea in finale di FA Cup, Leeds out. Il tecnico: "Troppa pressione, giocatori non abituati"

L’allenatore del Leeds, Daniel Farke, ha trovato la forza di parlare ai microfoni di Match of the Day della BBC nonostante la cocente eliminazione dalla FA Cup contro il Chelsea. E la finale del torneo a Wembley sfumata ad un passo e per un ko di misura (0-1): "C’è molta pressione sui miei giocatori, inoltre non sono abituati a calcare palcoscenici così importanti con questa costanza. Si è potuto percepire chiaramente durante il fine settimana", ha detto riguardo la 15a forza di Premier League nell'affrontare la semifinale contro i Blues, approdati all'atto finale contro il City di Guardiola.

Poi ha speso un'analisi approfondita: "Penso che i ragazzi siano stati migliori nelle ultime partite, un po' più composti con il pallone tra i piedi. A volte, in fase di costruzione, sono stati un po' troppo macchinosi o poco coraggiosi, ricorrendo a troppi lanci lunghi. Non siamo stati dominati sul piano del gioco, ma di certo non è stata la nostra giornata migliore. Per questo, sì, c'è delusione, ma per i giocatori resta comunque una buona esperienza".

Ma servirà da insegnamento per il futuro, qualora si riproponesse un'occasione imperdibile come oggi: "In vista di una partita importante, avremo imparato la lezione: potremo affrontarla con un briciolo di fiducia in più e meno nervosismo. Credo che questo sia l'insegnamento principale che ci portiamo via. Oggi non avevamo nulla da perdere, avevamo solo tutto da guadagnare. Siamo dispiaciuti per non aver vinto oggi, ma è qualcosa che dobbiamo accettare".