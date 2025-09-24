Ufficiale Oltre due mesi senza squadra, Kuzyaev torna in patria. Ecco la firma col Rubin

Daler Kuzyaev trova squadra. Il centrocampista russo torna in patria e firma per il Rubin Kazan. Accordo fino al 30 giugno con opzione di rinnovo.

32 anni, Kuzyaev ha giocato le ultime due stagioni in Francia, al Le Havre, raccogliendo 46 presenze fra Ligue 1 e Coupe de France e segnando 4 reti. Da luglio era svincolato.