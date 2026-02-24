Olympique Marsiglia, respinto un attacco informatico. La nota del club francese

Gli hacker all’attacco dell’Olympique Marsiglia. E’ questo quanto il club francese ha reso noto in un comunicato di aver respinto un tentativo di hackeraggio, al contrario di diverse grandi aziende e persino le maturità fiscali francesi che invece sono finite sotto attacco informatico.

"L'Olympique Marsiglia informa di essere stato recentemente oggetto di un tentativo di intromissione informatica, in un contesto nazionale e internazionale caratterizzato da una recrudescenza di attacchi contro grandi organizzazioni. Grazie all'immediata mobilitazione dei nostri team tecnici e dei nostri fornitori di servizi specializzati, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo. Ad oggi, tutte le nostre attività possono proseguire normalmente e in sicurezza e stiamo proseguendo le nostre indagini nell'area interessata.

Il club desidera rassicurare i suoi tifosi: i dati bancari e le password non sono stati compromessi. La protezione dei dati personali e la fiducia dei nostri sostenitori rimangono la nostra massima priorità. A tal fine, è stata avviata una procedura presso le autorità competenti, tra cui la CNIL (Autorità francese per la protezione dei dati), e verrà presentato un reclamo. Invitiamo inoltre tutti ad adottare le migliori pratiche in materia di sicurezza digitale: rafforzare le password, rimanere vigili contro i tentativi di phishing e segnalare qualsiasi attività sospetta".