Ligue 1, Fonseca mette nel mirino il 14º successo. Lille e Rennes a domicilio: il programma

Al termine di un sabato che ha visto il PSG tornare di nuovo in vetta alla Ligue 1, la 23^ si concluderà quest'oggi con ben cinque sfide in programma nel massimo campionato francese. Si parte alle 15:00 con la trasferta del Rennes, settimo con gli stessi punti di Monaco e Lille e a -6 dal Marsiglia quarto, in casa dell'Auxerre. Alle 17:30 il Nizza se la vedrà con il Lorient, il Nantes con il Le Havre e, infine, l'Angers con il Lille. Chiude infine, questa sera alle 20:45, la sfida tra lo Strasburgo e il Lione, con Fonseca a caccia del quattordicesimo successo consecutivo che gli permetterebbe di allungare sul Marsiglia e portarsi a 4 punti dal Lens.

Il programma della 23^ giornata

Venerdì 20 febbraio

Brest - Marsiglia 2-0

Sabato 21 febbraio

Lens - Monaco 2-3

Tolosa - Paris Fc 1-1

PSG - Metz 3-0

Domenica 22 febbraio

Auxerre - Rennes ore 15:00

Nizza - Lorient ore 17:15

Nantes - Le Havre ore 17:15

Angers - Lille ore 17:15

Strasburgo - Lione ore 20:45

Questa la classifica di Ligue 1

1. Paris Saint-Germain – 54 pt (23 partite giocate)

2. RC Lens – 52 pt (23)

3. Olympique Lione – 45 pt (22)

4. Olympique Marsiglia – 40 pt (23)

5. Lilla – 34 pt (22)

6. AS Monaco – 34 pt (23)

7. Rennes – 34 pt (22)

8. Racing Strasburgo – 31 pt (22)

9. Tolosa – 31 pt (23)

10. Lorient – 31 pt (22)

11. Brest – 30 pt (23)

12. Angers – 29 pt (22)

13. Le Havre – 26 pt (22)

14. Paris FC – 23 pt (23)

15. OGC Nizza – 23 pt (22)

16. Auxerre – 17 pt (22)

17. Nantes – 14 pt (22)

18. Metz – 13 pt (23)