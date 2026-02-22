Ligue 1, Fonseca mette nel mirino il 14º successo. Lille e Rennes a domicilio: il programma
Al termine di un sabato che ha visto il PSG tornare di nuovo in vetta alla Ligue 1, la 23^ si concluderà quest'oggi con ben cinque sfide in programma nel massimo campionato francese. Si parte alle 15:00 con la trasferta del Rennes, settimo con gli stessi punti di Monaco e Lille e a -6 dal Marsiglia quarto, in casa dell'Auxerre. Alle 17:30 il Nizza se la vedrà con il Lorient, il Nantes con il Le Havre e, infine, l'Angers con il Lille. Chiude infine, questa sera alle 20:45, la sfida tra lo Strasburgo e il Lione, con Fonseca a caccia del quattordicesimo successo consecutivo che gli permetterebbe di allungare sul Marsiglia e portarsi a 4 punti dal Lens.
Il programma della 23^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Brest - Marsiglia 2-0
Sabato 21 febbraio
Lens - Monaco 2-3
Tolosa - Paris Fc 1-1
PSG - Metz 3-0
Domenica 22 febbraio
Auxerre - Rennes ore 15:00
Nizza - Lorient ore 17:15
Nantes - Le Havre ore 17:15
Angers - Lille ore 17:15
Strasburgo - Lione ore 20:45
Questa la classifica di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain – 54 pt (23 partite giocate)
2. RC Lens – 52 pt (23)
3. Olympique Lione – 45 pt (22)
4. Olympique Marsiglia – 40 pt (23)
5. Lilla – 34 pt (22)
6. AS Monaco – 34 pt (23)
7. Rennes – 34 pt (22)
8. Racing Strasburgo – 31 pt (22)
9. Tolosa – 31 pt (23)
10. Lorient – 31 pt (22)
11. Brest – 30 pt (23)
12. Angers – 29 pt (22)
13. Le Havre – 26 pt (22)
14. Paris FC – 23 pt (23)
15. OGC Nizza – 23 pt (22)
16. Auxerre – 17 pt (22)
17. Nantes – 14 pt (22)
18. Metz – 13 pt (23)