Marsiglia, chi sarà il nuovo presidente? Smentite le voci su Pauline Gamerre

Pablo Longoria è stato di fatto ridimensionato nel suo ruolo: presidente dell'Olympique Marsiglia dal 2021, lo spagnolo è stato spostato verso funzioni più istituzionali dal proprietario Frank McCourt, che ha deciso di rafforzare l’area sportiva affidando maggiori responsabilità a Medhi Benatia, dimessosi lo scorso fine settimana ma ora nuovamente centrale nel progetto.

La mossa apre inevitabilmente la caccia a un nuovo presidente operativo, profilo che McCourt starebbe valutando insieme allo stesso Benatia. Nelle ultime ore era emersa un’indiscrezione destinata a far discutere: secondo L'Équipe, tra i nomi sondati ci sarebbe stato quello di Pauline Gamerre, attuale direttrice generale del Red Star FC.

La smentita - Tuttavia, nel giro di poche ore, lo stesso quotidiano sportivo ha rettificato la notizia con un aggiornamento, precisando che il club marsigliese e l’entourage di McCourt hanno smentito qualsiasi contatto con la dirigente. Una versione confermata anche da La Provence, che aveva anticipato la frenata. Salvo colpi di scena, dunque, la 42enne marsigliese non prenderà il posto di Longoria. Resta invece aperta la partita per il futuro assetto dirigenziale dell’OM, in una fase delicata della stagione e con l’esigenza di garantire stabilità a un ambiente storicamente caldo e ambizioso.