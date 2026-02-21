Ligue 1, il Lens ospita il Monaco. Il PSG contro il fanalino di coda Metz: il programma
Archiviata l'ennesima debacle di un Marsiglia alla deriva, la 23^ giornata di Ligue 1 prosegue quest'oggi con scontri di alta classifica. Ad aprire il sabato di calcio francese ci pensa la capolista Lens, che prova a continuare a cavalcare il sogno ospitando il Monaco lle 17:00. Si prosegue alle 19:00 con il match tra Tolosa e Paris Fc. Chiude, infine, alle 21:05 la sfida al Parco dei Principi tra il Paris Saint Germain e il Metz fanalino di coda.
Il programma della 23^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Brest - Marsiglia 2-0
Sabato 21 febbraio
Lens - Monaco ore 17:00
Tolosa - Paris Fc ore 19:00
PSG - Metz ore 21:05
Domenica 22 febbraio
Auxerre - Rennes ore 15:00
Nizza - Lorient ore 17:15
Nantes - Le Havre ore 17:15
Angers - Lille ore 17:15
Strasburgo - Lione ore 20:45
Questa la classifica di Ligue 1
Lens – 52 pt (22)
PSG – 51 pt (22)
Lione – 45 pt (22)
Olympique Marsiglia – 40 pt (23)
Lilla – 34 pt (22)
Rennes – 34 pt (22)
Racing Strasburgo – 31 pt (22)
Monaco – 31 pt (22)
Lorient – 31 pt (22)
Tolosa – 30 pt (22)
Brest – 30 pt (23)
Angers – 29 pt (22)
Le Havre – 26 pt (22)
Nizza – 23 pt (22)
Paris – 22 pt (22)
Auxerre – 17 pt (22)
Nantes – 14 pt (22)
Metz – 13 pt (22)