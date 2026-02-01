Caos a Marsiglia: De Zerbi accusa Murillo e lo invita ad andarsene, lite Kondogbia-Vermeeren

Sono giorni turbolenti in casa dell'Olympique Marsiglia. Quattro giorni dopo l’umiliante eliminazione in Champions League contro il Bruges (3-0), la debacle europea continua a far sentire i suoi effetti. Al centro delle polemiche c’è Roberto De Zerbi, il tecnico italiano che ha avviato una riflessione sul suo futuro sulla panchina marsigliese, lasciando incertezza nel club e tra i tifosi.

Ieri la squadra aveva l’opportunità di riscattarsi sul campo del Paris FC, ma ha subito il pareggio in pieno recupero dopo aver condotto 2-0 fino all’82’, trasformando la vittoria sfiorata in un’altra delusione. Come riportato da Ici Provence, domani è prevista una riunione tra i gruppi di tifosi, la dirigenza, i giocatori e lo stesso De Zerbi, un momento di confronto necessario per chiarire le recenti tensioni.

Il tecnico avrebbe affrontato duramente Amir Murillo, ritenuto responsabile di diversi errori che hanno portato ad alcuni gol subiti nelle ultime settimane. Il difensore panamense sarebbe stato retrocesso nella squadra riserve e invitato a lasciare il club entro lunedì sera. Non solo: l’allenamento odierno ha visto un’accesa discussione tra Geoffrey Kondogbia e Arthur Vermeeren senza che lo staff intervenisse, facendo degenerare la situazione.

De Zerbi, infine, ha rimproverato l’intero gruppo, invitando i "più insoddisfatti" a rivolgersi ai propri agenti per cercare una nuova sistemazione. Il clima appare quindi molto teso, a due giorni dagli ottavi di finale di Coppa di Francia contro il Rennes e a sette giorni dal Classico al Parc des Princes, mettendo pressione sull’allenatore e sulla squadra in un momento cruciale della stagione.