Dalla Croazia: Tudor in silenzio dopo il ko del Tottenham per un lutto familiare

Dopo la sfida persa dal Tottenham per 0-3 contro il Nottingham Forest, ai microfoni dei giornalisti per commentare il match non si è presentato il tecnico Igor Tudor, ma il suo vice Bruno Saltor. La stampa inglese ha spiegato che la scelta era dovuta a gravi motivi familiari.

"Perché l'ho sostituito io? Questioni personali, questioni familiari e sto intervenendo perché non è il momento giusto perché lui parli", ha detto Saltor a fine partita a Sky Sport. Secondo quanto riporta Sportske Novosti in Croazia, dietro alla scelta ci sarebbe un grave lutto: la scomparsa del padre di Tudor, Mario.