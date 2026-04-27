Ora è ufficiale, Mancini è campione del Qatar. Non è bastato riscrivere la classifica

Ora è ufficiale davvero, l'Al Sadd di Roberto Mancini è campione del Qatar. Festeggia per la seconda volta il tecnico di Jesi nel giro di due settimane. L'aritmetica certezza del titolo era arrivata il 13 aprile grazie alla sconfitta dei diretti concorrenti dello Shamal contro il Qatar SC. Partita poi ribaltata dal giudice sportivo a seguito di un'irregolarità del Qatar SC al momento di una sostituzione, che ha portato a riscrivere la classifica, riaprendo la corsa al titolo.

E con l'ultima giornata che, ironia del destino, metteva di fronte proprio Al Sadd e Shamal. Ma il valore della squadra di Mancini è venuto fuori nello scontro diretto, vinto per 3-2 grazie alle reti di Afif, Roberto Firmino e Paulo Otavio.

61 anni, Mancini è alla guida della squadra qatariota da novembre, con il campionato che era già iniziato da 9 partite. Nelle 13 partite sotto la sua gestione sono arrivate 10 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.