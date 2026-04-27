LaLiga, il pari fra Espanyol e Levante chiude la 32ª giornata. Il quadro completo
La 32ª giornata de LaLiga si è chiusa col pari a reti bianche fra Espanyol e Levante, un risultato che serve più agli ospiti che si portano a -2 dalla zona salvezza.
LaLiga, il programma del 32° turno
Venerdì 24 aprile
Real Betis - Real Madrid 1-1
Sabato 25 aprile
Alaves - Maiorca 2-1
Getafe - Barcellona 0-2
Valencia - Girona 2-1
Atlético Madrid - Athletic Club 3-2
Domenica 26 aprile
Rayo Vallecano - Real Sociedad 3-3
Real Oviedo - Elche 1-2
Osasuna - Siviglia 2-1
Villarreal - Celta Vigo 2-1
Lunedì 27 aprile
Espanyol - Levante 0-0
Classifica
1. Barcellona 85
2. Real Madrid 74
3. Villarreal 65
4. Atlético Madrid 60
5. Betis 50
6. Getafe 44
7. Celta Vigo 44
8. Real Sociedad 43
9. Athletic Bilbao 41
10. Osasuna 39
11. Rayo Vallecano 39
12. Valencia 39
13. Espanyol 39
14. Elche 38
15. Girona 38
16. Alavés 36
17. Maiorca 35
18. Siviglia 34
19. Levante 33
20. Oviedo 28
MARCATORI
24 reti: Mbappé (Real Madrid)
21 reti: Muriqi (Maiorca)
16 reti: Yamal (Barcellona) e Budimir (Osasuna)
PROSSIMO TURNO
Girona - Maiorca (1° maggio, ore 21)
Villarreal - Levante (2 maggio, ore 14)
Valencia - Atlético Madrid (2 maggio, 16.15)
Alavés - Athletic (2 maggio, ore 16.15)
Osasuna - Barcellona (2 maggio, ore 21)
Celta Vigo - Elche (3 maggio, ore 14)
Getafe - Rayo Vallecano (3 maggio, ore 16.15)
Betis - Oviedo (3 maggio, 18.30)
Espanyol - Real Madrid (3 maggio, ore 21)
Siviglia - Real Sociedad (4 maggio, ore 21)