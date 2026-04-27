Roberto Mancini campione del Qatar. E festeggia con la bandiera griffata Euro 2020

Roberto Mancini ha festeggiato il titolo di campione di Qatar dopo il successo del suo Al Sadd nell'ultima giornata contro la sua più diretta concorrente, lo Shamal. Partita terminata 3-2 e missione compiuta, dopo i fatti delle ultime setitmane.

L'aritmetica certezza del titolo era arrivata il 13 aprile grazie alla sconfitta dei diretti concorrenti dello Shamal contro il Qatar SC. Partita poi ribaltata dal giudice sportivo a seguito di un'irregolarità del Qatar SC al momento di una sostituzione, che ha portato a riscrivere la classifica, riaprendo la corsa al titolo.

E con l'ultima giornata che, ironia del destino, metteva di fronte proprio Al Sadd e Shamal. Ma il valore della squadra di Mancini è venuto fuori nello scontro diretto, vinto grazie alle reti di Afif, Roberto Firmino e Paulo Otavio.

Nei festeggiamenti salta all'occhio quello dell'ex ct della nazionale, che ha esposto il tricolore con la scritta "Euro 2020", quello che ha visto l'Italia vincere con lui alla guida. Il punto certamente più alto della sua carriera di allenatore e, forse, un messaggio al futuro presidente della FIGC. Per la serie: "Io per la Nazionale ci sono ancora".