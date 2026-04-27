TMW B d'Europa, torna il Super Depor (con due italiani)? Suso, non va come sperato

Stanno volgendo al termine i campionati europei di seconda divisione. Qual è la situazione in Spagna a a 5 giornate dalla fine?

IL DEPOR SOGNA DI TORNARE TRA LE GRANDI

Ancora nessun verdetto è stato emesso, con Racing Santander e Almeria che sarebbero promosse se il torneo finisse oggi. Sogna il Deportivo La Coruna che manca da LaLiga dal 2017/18. Da allora anni di mediocrità culminati addirittura con la retrocessione in terza divisione. Oggi i galizani sono a due punti dalla promozione diretta e sognano con gli italiani Giacomo Quagliata (33 presenze e 2 reti) e Giacomo Mulattieri (28 presenze e 4 reti).

SUSO, IL RITORNO A CASA NON STA ANDANDO COME SPERATO

Attenzione al Cadice in zona retrocessione. Gli andalusi al momento sono salvi, ma una lunga sequenza di sconfitte consecutive li ha pericolosamente avvicinati alla zona rossa. Stella della squadra è una vecchia conoscenza del calcio italiano come Suso. L'ex Milan, oggi 32 anni, ha realizzato il suo sogno di giocare nella squadra della sua città. Sfortunatamente non sta riuscendo a fare la differenza, segnando un solo gol.

L'INCUBO DI SARAGOZA

Si sta mettendo male per il Saragoza. Gli aragonesi sono stati presenza fissa de LaLiga vincendo numerose coppe del Re e soprattutto la Coppa delle Coppe del 1995. Retrocessi nel 2013 non sono più riusciti a risalire. Nel 1984 furono la prima squadra spagnola a puntare su un tecnico italiano: Enzo Ferrari. Sfiorata un anno fa la retrocessione, questa volta difficilmente si salveranno. E nell'ultimo turno c'è chi ha perso la testa, come il portiere Esteban Andrada che nella sfida contro l'Huesca a seguito di un cartellino rosso ha colpito un avversario con un pugno in faccia. Oltre alla categoria, si sta perdendo la dignità.