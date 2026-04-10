Champions League, l'Arsenal resta favorito per i dati Opta: le percentuali di trionfo
Dopo le gare d’andata dei quarti di finale, i numeri iniziano a delineare uno scenario piuttosto chiaro nella corsa alla Champions League. Secondo le ultime proiezioni di Opta, alcune big hanno già messo un piede tra le migliori quattro d’Europa.
Il Paris Saint-Germain è tra le squadre più lanciate: le probabilità di qualificazione alle semifinali superano l’84%, con una chance del 34,73% di vincere la propria semifinale e del 16,01% di arrivare fino al trionfo finale. Percentuali elevate anche per il Bayern Monaco, dato all’86,92% per il passaggio del turno contro il Real Madrid.
Guardando alla vittoria finale, però, il primato spetta all’Arsenal: i Gunners sono indicati come principali favoriti con il 36,32% di possibilità di conquistare la loro prima Champions League. Subito dietro proprio il Bayern, con una quota vicina al 29%.
Situazione decisamente più complicata per lo Sporting CP, le cui speranze di alzare il trofeo a Budapest si fermano a un esiguo 1,20%.
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