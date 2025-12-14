"Palla a Pedri e ci pensa lui": la mente del Barça fa 150 presenze (prima di Messi)

Beato chi ce l'ha, Pedri. Il Barcellona si gode il suo cervello in campo, che nella sfida vinta dalla squadra da Hansi Flick contro l'Osasuna di Alessio Lisci ha raggiunto la sua 150^ presenza in maglia blaugrana.

L'ex giocatore del Las Palmas ha festeggiato sabato il prestigioso traguardo nella 16ª giornata della Liga 2025/26. Ha giocato 14 partite in questa stagione: 37 nel 2024-25; 24 nel 2023-24; 26 nel 2022-23; 12 nel 2021-22; e 37 nel 2020-21. Ed ha raggiunto questo traguardo a soli 23 anni e 18 giorni, diventando il più giovane giocatore del Barcellona a riuscirci, anche prima di Leo Messi dunque.

Alla fine del match la sintesi della sua importanza per il Barcellona risiede nelle parole del difensore Eric Garcia. Parlando a Dazn infatti Garcia ha analizzato la partita citando apertamente il compagno di squadra. Queste sono state le sue parole: "Alla fine, sono contento dei tre punti. Quando giochi prima dei tuoi avversari e aumenti la distanza hai una domenica tranquilla a casa. Quando la questione si complica, palla a Pedri e risolve tutto per te", ha sorriso Garcia.