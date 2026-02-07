Liverpool, Van Dijk: "Noi viviamo per le grandi partite. Non vedo l'ora di giocare con il City"

Il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk ha parlato alla vigilia della gara contro il Manchester City: "Abbiamo disputato delle partite fantastiche contro il Manchester City nel corso degli anni e mi aspetto un'altra dura battaglia. Ho parlato regolarmente in questa stagione della necessità di costanza e lo ribadisco qui. Dopo le buone prestazioni e i risultati positivi contro il Qarabag e il Newcastle United la scorsa settimana, è importante che ne seguiamo un altro.

Noi, come giocatori, siamo i primi ad ammettere che ci sono stati momenti in questa stagione in cui non abbiamo raggiunto gli standard richiesti, gli standard che ci aspettiamo da noi stessi. Accettiamo questo e le critiche che naturalmente ne derivano, ma posso assicurarvi che stiamo tutti lavorando duramente per migliorare ogni giorno.

Dobbiamo mettere intensità sia con che senza palla, dobbiamo essere impegnati e concentrati fin dal primo fischio, e se saremo tutti questi elementi, allora spero che la nostra qualità emergerà in termini di creazione di occasioni e gol. Come ho detto, c'è ancora tanto da giocare da qui alla fine della stagione e questo mi riempie di entusiasmo. Le grandi partite sono ciò per cui viviamo come calciatori e io non vedo l'ora di giocarne una importante domenica pomeriggio".