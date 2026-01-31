Luis Enrique: "Ci sono aspettative alte ma non possiamo vincere sempre 3 o 5-0..."

Alla vigilia della sfida contro lo Strasburgo, Luis Enrique ha offerto un lungo aggiornamento sulle condizioni del PSG, sullo stile di gioco e sulle scelte tecniche, chiarendo alcuni punti chiave sul momento della squadra. Sul rendimento e le aspettative in Champions: "Non possiamo vincere tutte le partite 3-0 o 5-0 come la scorsa stagione. Sarebbe stratosferico e impossibile. Ci sono aspettative alte, vogliamo scrivere la storia, ma dobbiamo essere realistici. Ogni gara di Champions è contro avversari di altissimo livello".

Sullo stile di gioco: "Sappiamo attaccare negli spazi, quando gli avversari ci pressano o si chiudono in blocco basso. Possiamo controllare le partite e dominare sia in casa che in trasferta. A volte mi arrabbio per il risultato se non riflette il nostro gioco".

Sui giocatori: Kang-In Lee ha avuto "qualche problema di continuità e infortuni, ma ha talento e fiducia della squadra". Vitinha, fondamentale nel centrocampo parigino, "gioca tanto, vorrei potergli dare un po’ di riposo ma dobbiamo gestire il calendario partita per partita". Sul giovane Dro: "Ha qualità tecnica e fisica, ma bisogna inserirlo con calma e al momento giusto".

Gestione della squadra: "Ogni giocatore è diverso, il turn-over dipende dal minutaggio e dal rischio infortuni. La preparazione dei playoff di Champions non è negativa, anzi è importante". Sulla corsa alla Ligue 1: "Il Lens è una concorrente diretta per il titolo, mi piace la pressione e dobbiamo dimostrare che la accettiamo". Sullo Strasburgo: "Sarà una partita insidiosa, squadra giovane e di qualità. Siamo la migliore squadra del campionato, ma dobbiamo dimostrarlo".

Infine, sulla concorrenza tra portieri: "Sono molto contento di avere tre portieri di alto livello, la competizione è positiva e fa parte del calcio moderno".